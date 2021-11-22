Karşıyaka gülmeyi hatırladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedeflerken alt sıralara demir atan Karşıyaka, deplasmanda 1-0'lık Ağrı 1970 Spor galibiyetiyle silkindi. Geçen hafta evinde Modafen'le berabere kalıp henüz 12 maçta lider Fethiyespor'un 15, Play-Off hattının 7 puan gerisine düştükten sonra tribünde taraftarının büyük tepkisini çeken Kaf-Kaf, Ağrı galibiyetiyle farkı eritemese de kendine geldi. Rakibinin kilidini 52'nci dakikada Cenk Özbey'le açan Karşıyaka, 4 hafta sonra 3 puanla tanışıp ligdeki 3'üncü galibiyetini aldı

Futbolda yüzü haftalar sonra gülen Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex mağlubiyetiyle zirveden indikten sonra evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 90-76 mağlup edip 9 maçta 7 galibiyetle liderlik yarışını sürdürürken, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda üst üste 7'nci galibiyetini Sakarya Voleybol'u 3-1'le geçerek aldı. Türkiye Basketbol Ligi'nde pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 92-90'lık Fethiye Belediye galibiyetiyle de haftayı 4 takımla galibiyetle kapatan Kaf-Kaf'ta Başkan Turgay Büyükkarcı uzun süren sessizliğini bozdu

BÜYÜKKARCI: GÜZEL GÜNLER YAKIN

Galibiyetler sonrası güzel günlerin yakın olduğunu söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, "Voleybol namağlup lider, basketbol zirve yarışını sürdürüyor, futbol umut ışığını yaktı, pilot takımımız mutlu ediyor, güzel günler yakın" dedi.

Büyükkarcı, "Karşıyaka'nın bir spor kulübü olduğunu her fırsatta gösteriyoruz. Bu hafta da güzel sonuçlarla camiamızın yüzünü güldürdük. Futbol, basketbol, voleybolun yanı sıra teniste de, yelkende de, eskrimde de, e-sporda da başarılarımızla gurur duyuyoruz. Kimse merak etmesin, güzel günler yakın. Sportif başarının peşinde koşarken stadımıza da bir an önce kavuşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.