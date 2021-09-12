Karşıyaka - İçel İdmanyurdu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırarak sezona 12 yeni takviyesiyle iddialı başlayan Karşıyaka, ilk iç saha maçında İçel İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı
İzmir Atatürk Stadı'nda koronavirüs salgını nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarıyla 1.5 yıl sonra buluşan İzmir ekibi, 52'nci dakikada Furkan'ın golüne 80'inci dakikada Burak'la karşılık verdi. Ligin ilk haftasında Esenler Erokspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Karşıyaka, bu sonuçla ilk puanıyla tanışırken, İçel İdmanyurdu puanını 4'e çıkardı.
11'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında İlyas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Doğukan'ın şutu kalecide kaldı.
12'nci dakikada konuk ekipten Furkan'ın ceza alanı dışından sert şutu yandan az fakla auta çıktı.
19'uncu dakikada İhsan Furkan'ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Doğukan vurdu, top yan ağlarda kaldı.
28'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Sabit Hakan'un şutu yandan az farkla auta gitti.
İlk yarı golsüz sona erdi.
52'ci dakikada İçel İdmanyurdu öne geçti. Furkan sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
57'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Soldan sıfıra inen Harun'un ortasında Doğukan'ın kale önünden kafa şutu yandan az farkla auta çıktı.
77'nci dakikada Ertuğrul'un ortasında Caner'in indirdiği topa Samican'ın volesi üstten auta çıktı.
80'inci dakikada skor eşitlendi. Samican'ın sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Burak kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Maç 1-1 sona erdi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cansu Tiryaki (xx), Betül Nur Yılmaz (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)
KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - İlyas (xx), Metin (xx), Burak (xxx), Ertuğrul (xxx), Harun (xx) (Dk. 62 Okan x), Mustafa Aşan (x) (Dk. 62 Caner xx), Samican (xxx), Mustafa Çalışkan (x) (Dk. 75 Namık Barış xx), İhsan Furkan (x) (Dk. 62 Barış Sungur x), Doğukan (xx) (Dk. 75 Sefer xx)
İÇEL İDMANYURDU: Sertaç (xx) - Burak Bilgen (x), Gökcan (xx), Muhammed Raşit (xx) (Dk. 90+1 Özkan), Sabit Hakan (xxx) (Dk. 73 Ömer Faruk x), Furkan (xxx) (Dk. 82 Sidar x), Ömer (xx), Erhan (xx), Murat Can (xx) (Dk. 81 Halil İbrahim x), Aslan (xx), Serhat (xx) (Dk. 73 Ferit x)
GOLLER: Dk. 80 Burak (Karşıyaka), Dk. 52 Furkan (İçel İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Samican, Metin (Karşıyaka), Gökcan (İçel İdmanyurdu)