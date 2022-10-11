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Karşıyaka için fırsat haftaları

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle kara bulutları dağıtıp yeniden Play-Off hattına dönen Karşıyaka, önündeki 3 haftada zirve yarışı için fırsat maçlarına çıkacak

Karşıyaka için fırsat haftaları
11 Ekim 2022 Salı 13:10

Bu hafta transfer yasaklısı olup altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederek yalnız 1 beraberlik alabilen düşme hattında son sıradaki Eskişehirspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, ardından üst üste 2 iç saha maçı oynayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü Eskişehir deplasmanının ardından grupta 23 Ekim'de Edirnespor'u, 29 Ekim'de ise 1954 Kelkit Belediyespor'u taraftarının müthiş bir atmosfer yarattığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. Lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 5 puan gerisinde dördüncü sıradaki İzmir temsilcisi, bu 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve yürüşünde iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

Etiketler; #karşıyaka
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