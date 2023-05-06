Karşıyaka, lider Mersin'e konuk oluyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenilerek bitime 3 maç kala Play-Off hattının gerisine düşen Karşıyaka, yarın şampiyonluk peşindeki lider Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'na yeniden umutlanma hedefiyle konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenilerek bitime 3 maç kala Play-Off hattının gerisine düşen Karşıyaka, yarın şampiyonluk peşindeki lider Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'na yeniden umutlanma hedefiyle konuk olacak. Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü ligdeki diğer maçlar gibi saat 15.00'te çalacak. Kadroda operasyon yapan Kaf-Kaf, takımdan elenen Soner Birinci, Recep Türköz, Nuri Fatih Aydın ve Burak Başkaya'nın yanı sıra 9 yıldır kulüpte forma giyen kaptan Mustafa Aşan'la yolları ayırma kararı aldı.

İzmir temsilcisi grupta Play-Off hattındaki yerini kaptırdığı Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisinde, 48 puanla yedinci sırada yer alırken, geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında şok bir yenilgi yaşayan lider Mersin İdmanyurdu ise 61 puanla takipçisi Belediye Kütahyaspor'un 2 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Evinde bu sezon 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik alan lider Mersin, grupta iç sahada yenilmeyen tek takım konumunda. Şampiyonluk hayaline daha önce veda eden Karşıyaka'nın Play-Off yarışındaki rakibi Nevşehir Belediyespor ise aynı saatte iç sahada Hacettepe 1945 önüne çıkacak.

ERGÜLLÜ CAMİAYLA BULUŞACAK

Kulislerin hareketlendiği Karşıyaka'da bu ay yapılması planlanan olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi için yönetime daha önce çağrı yapıp başkanlığa adaylığını açıklayan eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, yarın camiayla bir araya gelecek. İlker Ergüllü ve birlikte hareket ettiği eski kulüp başkanlarından AOSB Başkanı Cenk Karace, eski yöneticilerden Azat Yeşil ile Mustafa Karabağlı, yarın Karşıyaka'daki bir otelde organize edilecek toplantıda yeşil-kırmızılı camiayla projelerini paylaşacak.



