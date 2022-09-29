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Karşıyaka lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Şanlıurfaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olarak elenen Karşıyaka, tüm konsantrasyonunu lige verecek

Karşıyaka lige döndü
29 Eylül 2022 Perşembe 14:34

Kupada ilk turda Bergama Belediyespor'u yine deplasmanda 2-1 yenerek eledikten sonra Şanlıurfaspor'la eşleşen Karşıyaka, birçok ası dinlendirip yedek kadroyla çıktığı uzak deplasmandan ilk yarıda kalesinde gördüğü 4 golle mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon daha önce lig ve kupada çıktığı 3 deplasman maçını kazandıktan sonra dış sahada ilk kez yenilgiyle tanışan Kaf-Kaf, mağlubiyeti sorun etmeyip lige odaklandı. Şampiyonluktan başka beklentisinin olmadığı TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü Ankara deplasmanında Hacettepe 1945'e konuk olacak yeşil-kırmızılılar, ligde kazanıp geçen hafta evindeki Şile Yıldızspor beraberliğini telafi etmek istiyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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