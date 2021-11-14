Karşıyaka - Modafen: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, iç sahada Modafen'le de 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı

İzmir Atatürk Stadı'nda yalnız 310 taraftarın izlediği maçta 3 topu da direkten dönen Kaf-Kaf'ın 53'üncü dakikada Abdülkadir'le bulduğu gole konuk ekip 71'inci dakikada Emin Kaan'la karşılık verdi. Grupta şampiyonluk hedeflerken 12 haftada 13 puanla zirvenin 15, Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da taraftarlar maç sonunda futbolcuları yuhaladı. Uzun süre tribünden çıkmayıp kaptan Mustafa Aşan'dan takımı tribüne getirmesini isteyen yeşil-kırmızılılar, soyunma odasından gelen futbolculara tepki gösterdi. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek de bu esnada tribünün önüne gelip taraftarı yatıştırarak başarı sözü verdi, takıma güvenmelerini istedi.

7'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Burak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleciyi geçip yan direkte patladı.

9'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında Namık Barış sol çaprazdan hareketlenip ceza sahasına girerek vurdu, kaleci Reşat topu son anda kornere çeldi.

17'nci dakikada ev sahibi yine golden oldu. Ertuğrul'un sağ kanattan ortasında ön direkte Okan'ın şutu üst direkten dönüp çizgiden sekti. Dönen topu defans kale önünden uzaklaştırırken, Karşıyakalı futbolcuların gol itirazı hakemin kararını değiştirmedi.

İlk yarı golsüz bitti.

53'üncü dakikada Karşıyaka aradığı golü buldu. İhsan Furkan'ın ortasında Namık Barış'ın vuruyunu kaleci kornere çeldi. Sağ köşeden Ertuğrul'un kullandığı korneri Abdülkadir kafayla ağlara yolladı: 1-0.

71'inci dakikada skor eşitlendi. Emrecan'ın sol kanattan kullandığı korneri ceza sahasında Emin Kaan kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

76'ncı dakikada Karşıyaka yine direğe takıldı. Ertuğrul pasında Barış Sungur'un penaltı noktasından şutu üst direkten döndü.

Maç başka gol olmayınca 1-1 sonuçlandı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör (xx), Gürcan Dönmez (xx), Ayşenur Karakoç (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (x) - Ertuğrul (xxx), Cenk (xxx), Metin (xx), Burak (xx), İlyas (xx), Mustafa Aşan (xx), İhsan Furkan (x), Abdülkadir (xxx), Namık Barış (x) (Dk. 81 Ferdi x), Okan (x) (Dk. 59 Barış Sungur xx)

MODAFEN: Reşat (xx) - Hasan Ozan (xx), Haktan (x) (Dk. 59 Efe Niyazi xxx), Yunus Emre (xx), Emin Kaan (xxx), Ömer (xx), Barın (xx) (Dk. 80 İsmail Cem x), Taha Batuhan (xx), Emrecan (xxx) (Dk. 88 Emirhan), Muhammed Şura (xx), Mustafa (x) (Dk. 58 Muhammed Emir xx) (Dk. 89 Mert)

GOLLER: Dk. 53 Abdülkadir (Karşıyaka), Dk. 71 Emin Kaan (Modafen)

SARI KARTLAR: Burak, İhsan Furkan (Karşıyaka), Haktan (Modafen)