Karşıyaka mucizesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini Elaziz Belediyespor deplasmanında alarak sezonu 55 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kalan Karşıyaka, altyapıdan gençleriyle en dipten gelip adeta futbol mucizesine imza attı.

Transfer yasaklarıyla 3 yılda 2 kez küme düşen, 5 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen Mustafa Aşan dışında tüm oyuncuları kendi altyapısında yetişen gençlerden oluşan İzmir ekibi, 9 yıl sonra ilk kez adını Play-Off'a yazdırdı. Karşıyaka, son olarak 2009-10 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off oynadı. Sezonun 7'nci haftasında 5 puanla düşme hattında son sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Mesut Toros ile birlikte çıkışa geçip 27 haftada 50 puan alarak, "Küme düşer" yorumları yapılırken finallere kaldı. Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, Play-Off'un sevincini yaşadıklarını ama işlerinin henüz bitmediğini söyledi. Gençlere güvenip inandıklarını belirten Şensan, "Liglerde bu sezon altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan tüm takımlar küme düştü. Biz öz evlatlarımıza güvenip yatırım yaptığımızda, maddi-manevi yanlarında olduğumuzda başarının geleceğini biliyorduk. 18-21 yaş aralığında Doğukan, Özgür, Erdoğan, Görkem, İlyas, Burak gibi gençlerle en dipten gelip yıllar sonra camianın yüzünü güldürdük. Yıllar sonra taraftarımızı sokağa döktük. Ancak daha işimiz bitmedi. Aynı ciddiyet ve disiplinle başladığımız işi bitirmek istiyoruz" dedi. Sezon boyunca futbol şubesine hiçbir şirket ve kurumdan reklam-sponsorluk desteği almadıklarını belirten Şensan, Play-Off'ta katkı beklediklerini dile getirdi.

İnancın zaferi

Karşıyaka'yı 9 yıl sonra Play-Off'a taşıyan teknik direktör Mesut Toros, "İnandık ve başardık" diye konuştu. Kendisine Karşıyaka'dan teklif geldiğinde puan durumuna bakmadan, koşul sunmadan kabul ettiğini belirten Toros, "Böyle büyük bir kulüpte çalışmak herkese nasip olmaz. Puan durumundaki konum böyle büyük camialar için anlıktı. Ben kulübe, yönetime ve oyuncu kardeşlerime inandım. Çok çalıştık ve karşılığını aldık. Son iki deplasman dönüşü taraftarımız bizi gece geç saatlerde muhteşem bir şekilde havaalanında karşılıyor. Onların mutluluğunu görmek paha biçilmez bir duygu. Daha işimiz bitmedi. Sevindik ve bitti. Şimdi Van maçının hazırlıklarına başlayacağız. Biz bir olduğumuz sürece arzu ettiğimiz her hedefe ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

Rekorlar kırdı

Karşıyaka 3'üncü Lig'de genç kadrosuyla Play-Off'a kalırken birçok rekorunu kırıp geçti. Sezonu 55 puanla tamamlayan Kaf-Kaf, 56 puan aldığı 2009-10 sezonundan sonra en yüksek puanını topladı. Play-Off'a kalırken gol bile yemeden üst üste 5 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, 16 yıl sonra 5'te 5 yaptı. Karşıyaka en son 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştığı 2002-03 sezonunda 5 ve 7 galibiyetlik seriler yakaladı. İzmir temsilcisi bu sezon 2 kez 5 maç art arda gol yemedi.

Alt sıralara takıldı

Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'ta küme düşen Bergama Belediyespor ve Alibeyköyspor'a 9 puan kaybederek sezonu 64 puanla şampiyon tamamlama fırsatını tepti. Alibeyköy'le 2 maçta da berabere kalan Kaf-Kaf, deplasmanda ilk maçta yenişemediği Bergama'ya rövanşta şok bir şekilde mağlup oldu. 5 hafta önce Bergama mağlubiyetiyle Play-Off'un gerisine düşüp karalar bağlayan Karşıyaka, o maçın ardından 5 galibiyetlik müthiş seriyle hedefine ulaştı.

Karşıyaka uyumadı

Karşıyaka taraftarı, yıllar sonra camiaya şampiyonluk heyecanı yaşatan genç futbolcuları Elaziz Belediyespor deplasmanı dönüşünde gece yarısında şampiyon gibi karşıladı. Adnan Menderes Havalimanı'na koşan yüzlerce taraftar, gece saat 01.30'da alanı, "Şampiyon tezanüratlarıyla inletti. Futbolcular, teknik heyet ve yönetimi coşkuyla karşılayıp sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar takımı Gaziemir'den araç konvoylarıyla Karşıyaka'ya götürdü. Yol boyunca trafiği durdurarak meşaleler yakan taraftarlar, Karşıyaka Çarşısı'nda otobüsten indirdikleri futbolcularla omuz omuza tezahürat yaptı. Kafilenin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelişi gece saat 03.30'u buldu. Kaf-Kaf, Elazığ dönüşü bu sezon sürekli olduğu gibi geceyi tesislerde kampta geçirdi.

Biletler satışta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 55 puanla ligi 4. sırada bitiren Karşıyaka, Play-Off yarı finalinde sezonu 3. bitiren Van Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar ilk maçı 10 Mayıs Cuma günü İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynayacak. Rövanş ise 15 Mayıs Çarşamba saat 15.00'te Van'da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf, Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor eşleşmesinin galibiyle 23 Mayıs'ta tarafsız sahada final oynayacak. Atatürk Stadı'ndaki ilk maçın biletleri yarın tam 20, öğrenci 10 TL'den satışa çıkacak. Kapalı tribünün tıklım tıklım dolması beklenirken açık tribün biletleri de ihtiyaç olması halinde 15 TL'den satışa çıkacak.