Karşıyaka'nın deplasman golcüsü Harun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ağrı 1970 Spor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Harun, bu sezon ikinci kez attığı golle takımını dış sahada puan kazandırdı.

Sezonun ilk haftasında İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor ağlarını 90+4'üncü dakikasında sarsarak Kaf-Kaf'a 1 puan getiren 23 yaşındaki futbolcu, Ağrı deplasmanında da takımı yenik durumdayken 38'inci dakikada sahneye çıktı. Harun, attığı 2 golle bu sezon toplam 7 kez ağları sarsan yeşil-kırmızılılarda Doğukan'la birlikte en skorer isim olmayı başardı. Genç futbolcu, geçen sezon Osmaniyespor karşısında bulduğu tek golle Karşıyaka'ya galibiyet getirmişti. Harun, Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla son 4 maçta ilk 11'in değişilmezi oldu.