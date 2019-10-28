Karşıyaka'nın deplasman golcüsü Harun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ağrı 1970 Spor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Harun, bu sezon ikinci kez attığı golle takımını dış sahada puan kazandırdı.

Karşıyaka'nın deplasman golcüsü Harun
28 Ekim 2019 Pazartesi 16:05

Sezonun ilk haftasında İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor ağlarını 90+4'üncü dakikasında sarsarak Kaf-Kaf'a 1 puan getiren 23 yaşındaki futbolcu, Ağrı deplasmanında da takımı yenik durumdayken 38'inci dakikada sahneye çıktı. Harun, attığı 2 golle bu sezon toplam 7 kez ağları sarsan yeşil-kırmızılılarda Doğukan'la birlikte en skorer isim olmayı başardı. Genç futbolcu, geçen sezon Osmaniyespor karşısında bulduğu tek golle Karşıyaka'ya galibiyet getirmişti. Harun, Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla son 4 maçta ilk 11'in değişilmezi oldu.


Kaynak: DHA
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