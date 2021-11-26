Karşıyaka'nın derdi gol

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor galibiyetinin ardından pazar günü Edirnespor'u da yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare arıyor

Bu sezon oynadığı 13 maçta kalesinde 12 gol görerek defansta sınıfı geçen Kaf-Kaf, rakip ağları ise 13 kez sarsabildi. Hücumdaki tutuk performansıyla 16 puanla 11'inci sırada, Play-Off ve şampiyonluk hedefinin çok gerisinde kalan Kaf-Kaf'ta en golcü isim olan yeni transferlerden Abdülkadir, 13 golün 5'ini kaydedip skor yükünü çekti.

Beklentileri henüz karşılayamayan yenilerden Okan Yılmaz, son sıradaki Karabükspor'un ağlarını 2 kez sarstı. Burak, Özgür, Mustafa Aşan, Cenk ve kadro dışı kalan Alperen birer gol üretirken, Ceyhanspor maçında Okan'ın vuruşunda rakip takımdan Mert kendi ağlarını havalandırdı. Büyük umutlar bağlanmasına rağmen aynı sezon içinde henüz ilk yarıdan ikinci kez kadro dışı kalan Doğukan ve 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçın tamamında oynayan yeni transferlerden forvet İhsan Furkan ağları hiç sarsamadı.