Karşıyaka'nın gözü Of'ta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, gözünü kendi yerine 5'inci sıraya yerleşen Ofspor'la oynayacağı ilk yarının final maçına çevirdi.

Karşıyaka'nın gözü Of'ta
12 Aralık 2019 Perşembe 10:26

Averaj farkıyla önüne geçen rakibi gibi 24 puanı bulunan Karşıyaka, pazar günü Ofspor'u yendiği takdirde devreyi Play-Off hattında tamamlayacak. Cezası biten Doğukan'ın ilk 11'e döneceği yeşil-kırmızılılarda ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan Kuş, ayak bileğinde ödem oluşan Harun ve darbeye bağlı sakatlık yaşayan Anıl, maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Kaf-Kaf'ta Of sınavında kalede yine Turgutluspor ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında 6 gol yeyince eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet'in oynaması bekleniyor. Genç file bekçisi bu maçlar öncesinde forma giydiği 4 karşılaşmada ise kalesinde 1 gol görmüştü. Of'u yenip ilk yarıyı mutlu kapatmak isteyen Karşıyaka, verilecek iznin ardından 21 Aralık'ta yeniden toplanacak.


 


Kaynak: DHA
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