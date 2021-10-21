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Karşıyaka'nın kayıp transferi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka'nın Süper Lig devi Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği forvet Barış Sungur, 6 maçtır kadroya bile giremedi

Karşıyaka'nın kayıp transferi
21 Ekim 2021 Perşembe 13:30

Fenerbahçe'nin o dönem 3'üncü Lig'de yer alan Bucaspor 1928'den 2020 yılının yaz döneminde transfer ettiği 19 yaşındaki Barış, geçen sezon Muğlaspor'a kiralandı. Muğla'daki döneminde beklenen patlamayı yapamayan Barış, takımıyla küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. 3'üncü Lig'den amatör kümeye gerileyen Muğlaspor'da süre almakta sıkıntı yaşayıp 7'si 11'de 18 maçta oynayıp skor üretemeyen genç futbolcu bu sezon başında kiralık olarak 2 yıllığına Kaf-Kaf'a geldi.

Karşıyaka'nın oynadığı 8 maçın yalnız 2'sinde sonradan oyuna girerek toplam 34 dakikada sahada kalabilen genç yıldız adayı, ardından 6 maçtır kadroda yer alamadı. Yeşil-kırmızılılar, ligde üst üste 5 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda zayıf Kardemir Karabükspor'la oynanan deplasman maçında Barış Sungur'u 18 kişilik kadroya dahil etmedi. Bu sezon transfer yasağını 5 yıl sonra geçici olarak açarak kadrosunu yenileyen Karşıyaka'nın 12 yeni futbolcusundan 6'sı düzenli forma giyerken, Barış gibi 6 futbolcu ise şans bulumadı. Kaleci Yusuf'un yanı sıra Ertuğrul, Abdülkadir, İhsan Furkan, Samican ve Okan'ın takımın as futbolcularından olduğu Kaf-Kaf'ta Barış Sungur, Alperen, Batuhan Demirel, Oğulcan, Sefer ile kaleci Yunus, formaya hasret kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #barış sungur
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