Karşıyaka'nın konuğu lider İçel İdmanyurdu

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka'nın konuğu lider İçel İdmanyurdu. Yarın oynanacak karşılaşma İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.

Karşıyaka'nın konuğu lider İçel İdmanyurdu
05 Ocak 2021 Salı 12:33

Çapraz bağlarından ameliyat olan Burak'ın sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve Namık Barış'ın takımla antrenmana çıkıp oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü. 

Ligde sezonun ilk haftalarını 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtiği grupta son 5 maçtan 1 galibiyet çıkaran Kaf-Kaf, 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Karşıyaka'dan 1 maç fazlası bulunan İçel ise 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hedefleri yolunda çok önemli bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bu maçta puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanıp rakibimizi zirvede yakalayacağız" dedi.


 

Etiketler; #karşıyaka #izmir #fut bol #Misli.com 3üncü Lig
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