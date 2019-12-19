Karşıyaka'nın yükselen yıldızı Namık Barış Çelik

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü basamakta tamamlayan Karşıyaka'da Namık Barış Çelik, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Takım arkadaşları gibi altyapıdan çıkıp 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 6, geçen sezon 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise ilk 11'in değişilmezleri arasına girmeyi başardı. Ligde bu sezon ilk iki maçta 11'de oynayan, devrenin son 6 haftasında sürekli ilk 11'de forma giymeye başlayan Barış, bu periyotta 2 gol 4 asist üretti. Genç yıldız adayı bu yıl 8'i ilk 11'de toplam 12 maçta forma giyerek 653 dakika sahada kaldı. Namık Barış, sezonun 2'nci yarısında da Kaf-Kaf'ın önemli kozlarından biri olacak. Karşıyaka, 2'nci yarı hazırlıkları için cumartesi günü Antalya'ya kampa gidecek.