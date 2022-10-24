Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 4839 biletli taraftarının büyük desteğiyle Edirnespor'u da 2-0 ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan Karşıyaka, zirve yarışında ikinci sıraya tırmandı

Karaköprü Belediyespor'u evinde 2-1, Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra evinde Edirnespor engelini de kayıpsız geçerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Kaf-Kaf, 16 puan ve averajla adını ikinci basamağa yazdırırken, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu periyotta grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla birlikte 3'te 3 yapan iki takımdan biri olan Karşıyaka, zirvede rakibini 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Son haftalardaki çıkışla taraftarının gönlünü alan yeşil-kırmızılılar, Alsancak Stadı'nda art arda ikinci galibiyetle iç sahadaki 3 puanları da seri haline getirdi. Edirne önünde bu sezon maça ilk kez çift forvetle başlayan İzmir temsilcisinde perdeyi açan Emre Gemici, Karşıyaka formasıyla ikinci, iç sahadaki ise ilk golünü kaydetti. Emre golünün ardından geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanan Kerem Pala'nın formasını açarken Kerem, maç sonu taraftarla birlikte takıma üçlü çektirip en çok sevinen isimlerden biri oldu. Son dakikada galibiyeti sigortalayan Onur Kolay da 4 gole ulaşarak Kaf-Kaf'ın ligdeki en skorer ismi konumuna ulaştı. Grupta Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Cumartesi akşamı 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, yine kazanıp 4'te 4'le taraftarına çifte bayram yaşatmaya çalışacak.