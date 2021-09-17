KAVACIK'TA FESTİVAL ZAMANI
KAVACIK'TA FESTİVAL ZAMANI
0
FACEBOOK'LA İLGİLİ ŞOK İTİRAF!
FACEBOOK'LA İLGİLİ ŞOK İTİRAF!
0
UZAY TURİSTLERİ
UZAY TURİSTLERİ
0
TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!
TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!
0

Karşıyaka patlama bekliyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi transfer yasağını kaldırarak yıllar sonra alternatifli bir hücum hattı oluşturan Karşıyaka, ilk 2 maçta suskun kalan golcülerinden bu hafta karşılaşacağı Mardin 1969 Spor deplasmanında patlama bekliyor

Karşıyaka patlama bekliyor
17 Eylül 2021 Cuma 12:11

İlk 2 haftada 1 puanla yetinen Kaf-Kaf'ın tek golünü son İçel İdmanyurdu sınavında sol bek Burak attı. Elinde geçen sezondan takımın en skorer isimlerinden Doğukan İnci bulunan İzmir temsilcisi, transfer döneminde ileri ucu Abdülkadir, Okan Yılmaz, Barış Sungur ve İhsan Furkan'la takviye etti.

​Sezonun ilk 2 maçına 11'de çıkan Doğukan, ilk hafta görev yaptıktan sonra geçen hafta kırmızı kart cezalısı olan Abdülkadir, Esenler Erokspor deplasmanında sonradan oyunu girip geçen hafta 11'de oynayan İhsan Furkan ve yeşil-kırmızılı formayı ilk olarak İçel önünde ikinci yarıda sırtlarına geçiren Okan ile Barış, ilk maçlarını pas geçti. Bu hafta Abdülkadir'in cezası biterken takıma geç katılan Barış ve Okan eksiklerini kapattı. Mardin deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmek isteyen Kaf-Kaf, özellikle hücum hattına güveniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
Önceki Haber
Polisin aracından uyuşturucu çıktı! Savunması ile şaşırttı!
Sonraki Haber
Koronavirüse yakalanan hamile öğretmen kurtarılamadı!
Göztepe'de Maestro ve Halil iddialı
Göztepe'de Maestro ve Halil iddialı
0
Altay-Göztepe derbisi öncesi büyük buluşma!
Altay-Göztepe derbisi öncesi büyük buluşma!
0
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Takıma sadece zaman gerek
Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Takıma sadece zaman gerek
0
Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer
Altınordu'dan Bundesliga'ya ikinci transfer
0
Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor
Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor
0
Göztepe'de güneş açtı
Göztepe'de güneş açtı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.