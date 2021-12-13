UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
UCUZ GIDA TEHLİKE SAÇIYOR
0
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
CİMNASTİĞİN KRALİÇESİ OLDU
0
KAYNANASINDAN ÇOCUK YAPTI!
KAYNANASINDAN ÇOCUK YAPTI!
0
HAYAT KURTARACAK KÜRE!
HAYAT KURTARACAK KÜRE!
0

Karşıyaka puana sevinemedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta grubun iddialı takımlarından Belediye Derincespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Karşıyaka, 1 puanla mutlu olmadı

Karşıyaka puana sevinemedi
13 Aralık 2021 Pazartesi 12:57

Burak'ın sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda Metin ve Samican da maçta sakatlanıp ikinci yarının başında oyundan çıkarken, 2 topu direkten dönen, birçok pozisyonu harcayan Karşıyaka, rakibin 67'nci dakikada golüne 72'nci dakikada Özgür'ün asistinde Harun'la karşılık verdi. Grupta 16 maçta 20 puanla üst gruba yaklaşma fırsatını yine tepen yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasına Play-Off hattının 6, zirvenin 20 puan gerisinde girdi. Karşıyaka'da maçta arka adalesinden sakatlanan Metin ve göğsüne darbe alan Samican'ın durumları belirsizken, Ertuğrul ve Harun ise gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

HARUN GOLLE DÖNDÜ

Karşıyaka'da bu sezon yedek kalan Harun, Derince deplasmanında takımına puanı getiren golü attı. Son olarak geçen sezon 21 Mart'taki Somaspor deplasmanında ağları sarsan tecrübeli orta saha, bu sezona ilk 11'de başladıktan sonra yedek kulübesini mesken tuttu. 13 Ekim'deki Gümüşhanespor deplasmanından sonra teknik direktör Ahmet Taşyürek döneminde hiç 11'de tercih edilmeyip süre almakta zorlanan Harun, Derince önünde ikinci yarıda oyuna girerek tabelayı değiştirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #izmir #spor
Önceki Haber
Midibüs derede mahsur kaldı, içindekiler böyle kurtarıldı
Sonraki Haber
Merkez Bankası yine döviz kuruna müdahale ediyor
Altay'da tablo vahim!
Altay'da tablo vahim!
0
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki görkemli maçın kaybedeni Altay oldu
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki görkemli maçın kaybedeni Altay oldu
0
Alsancak Mustafa Denizli Stadı görücüye çıkıyor
Alsancak Mustafa Denizli Stadı görücüye çıkıyor
0
Göztepe'de Jahovic coştu, N'Diaye durdu
Göztepe'de Jahovic coştu, N'Diaye durdu
0
Karşıyaka'da Doğukan'a af yok
Karşıyaka'da Doğukan'a af yok
0
Alsancak Stadı'nda ilk maç heyecanı!
Alsancak Stadı'nda ilk maç heyecanı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.