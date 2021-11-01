Karşıyaka sabır taşırdı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 12 yeni transferle şampiyonluk hayaliyle başlayan Karşıyaka, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109'uncu kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı

Sezona büyük hedeflerle yıllardır yer aldığı 4'üncü lig kategorisinden kurtulma ümidiyle başlayan İzmir'in köklü kulübü, 10 haftada yalnız son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilirken, topladığı 11 puanla zirvenin 14 puan gerisinde kaldı. 1 Kasım 1912'de kurulan Türk futbolunun tarihi kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 109'uncu yılına futbolda amatör kümeye düşme barajının yalnız 1 puan üzerinde girdi.

TAKIMA VE YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ

Taraftarı önünde daha önce en son 2'nci Lig'den düştüğü 2017-2018 sezonunda 29 Nisan 2018'de Fethiyespor'a 4-0 yenilen Kaf-Kaf, iç sahada 3.5 yıl sonra kalesinde 4 gol birden görürken, öfke patlaması yaşayan yeşil-kırmızılılar hem futbolculara hem yönetime yüklendi. Başta maçta skor 2-0'ken penaltı kaçıran Doğukan olmak üzere futbolcuları yuhalayan taraftarlar, yönetimi de istifaya davet etti. Karşıyaka taraftarları sosyal medyada Başkan Turgay Büyükkarcı'yı basketbol takımı bu sezon 7 çok iddialı yabancı transferiyle Süper Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkarken, kulübün en önemli branşı futbola yıllardır gereken önemi vermemekle eleştirirken, futbol şube yönetimini yerden yere vurdu.

DOĞUKAN'I JORGINHO YAKTI

Transfer yasağını 5 yıl aradan sonra açtığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da bu sezon en çok eleştirelen isimlerin başında gelen Doğukan İnci, penaltı kaçırıp ardından oyundan alınırken öfkeyle formasını çıkarıp yedek kulübesine atınca taraftarın gazabına uğradı. 55'inci dakikada kazanılan penaltıyı Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Jorginho'nun 2020 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İspanya'ya karşı attığı gibi topa vurmadan tek ayağının üzerinde sekerek kullanan 22 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. Önceki sezonlarda Kaf-Kaf'ın en skorer isimlerinden olup adı bir dönem Beşiktaş'la anılmasına rağmen bu sezon sahada yokları oynayan, daha önce kadro dışı kalan Doğukan, yönetimin gözünde de kredisini tüketti.

BÜYÜKKARCI: FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMİYORSUNUZ

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, farklı Karaköprü Belediyespor mağlubiyeti sonrasında 4 yıla yaklaşan başkanlık döneminde ilk kez maç sonu soyunda odasına girerek futbolculara sert çıktı. Öfkeli bir şekilde soyunma odasına giren Büyükkarcı, futbolcuların hepsine bir eksikleri olup olmadığı, şikayetleri olup olmadığını sordu. Futbolcuların formanın ağırlığını bilmediğini söyleyen Büyükkarcı, "Her şeyiniz tamsa niye bu sonuçları alıyoruz. Ben eksik olanı biliyorum. Bu taşıdığınız formanın ağırlığını bilmiyorsunuz, Karşıyaka formasının ne olduğunu bilmiyorsunuz, eksik olan bu. Ama bundan sonra topun oynamayan oyuncu formasını bıraksın, çeksin gitsin" dedi. Büyükkarcı, maç sonu koridorda Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'le de toplantı yaparken, yönetimin maçtan önce futbolculara galibiyet için 3'er bin TL prim sözü verdiği de öğrenildi.