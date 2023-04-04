Karşıyaka, seri galibiyet özlemini bitirmek istiyor

Teknik direktör Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta seri galibiyet özlemini de bitirmeye çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının ardından teknik direktörlük görevine tekrar getirilen Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bu hafta seri galibiyet özlemini de bitirmeye çalışacak. Ligde son seri galibiyetlerini Erman Güraçar yönetiminde ilk yarıda Yomraspor ve Amasyaspor FK'yı yenerek alan Kaf-Kaf, 15 maçtır üst üste 2 galibiyeti bir arada göremedi. Bu hafta cumartesi günü grupta düşme hattında son sırada yer alan Yomra'yı konuk edecek yeşil-kırmızılılar, seri yakalayıp bir an önce Play-Off'u garantileme hesapları yapıyor.



"HEDEFE ADIM ADIM YÜRÜYECEĞİZ"

"Zor bir deplasmandan net bir skorla dönerek geride kalan haftalar için yolumuza ışık tutan bir galibiyet elde ettik" diyen Erman Güraçar, "Maçın başından itibaren rakibimizin sert oyununa çok iyi bir karşılık verdik. Takım olarak oyun ve mücadele anlamında da her şeyi sahaya yansıtınca istediğimizi elde ettik. Adım adım hedefe yürüyeceğiz. Şimdi sırada evimizde oynayacağımız Yomraspor maçı var. Yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. İnanç, birliktelik ve mücadele ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



8 FİNAL VAR

Önlerinde kazanmaları gereken final niteliğinde 8 maç olduğunu belirten Güraçar, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız, Kelkit'te yine en büyük itici gücümüz oldu. Taraftarımızın takımına olan bu güveni sahaya her anlamda olumlu yansıyor. Cumartesi günü de tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca arkamızda olacak olan taraftarımızla hedefe yürümeye devam edeceğiz. Kelkit'te büyük motivasyonla oynayıp moral kazandık. Ancak yalnız 1 maç kazandık. Önümüzde oynanmamış 8 maç daha var. Grupta 6 takım birbirlerine çok yakın puanda arka arkaya sıralanmış durumda. Grup ikincisiyle aramızda yalnız 3 puan var. Zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacağız. Alacağımız seri galibiyetlerle öncelikle bir an önce Play-Off'u garantilemeli, ardından daha yukarıyı hedeflemeliyiz" dedi.