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Karşıyaka sol şeritte

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 6 maçta 5'inci galibiyetini Amasyaspor Futbol Kulübü'nü evinde 2-0 yenerek alan Karşıyaka, zirve yarışına ağırlığını koydu

Karşıyaka sol şeritte
13 Kasım 2022 Pazar 12:17

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarıda tutuk kaldığı karşılaşmada ikinci yarıda sakatlıktan dönüp göğsünde korseyle oynayan kaptan Mustafa Aşan ve İhsan Furkan'ın sahaya girmesiyle oyuna ağırlığını koyan İzmir ekibi, tecrübeli golcüsü Emre Gemici'yle rakibin fişini çekti. Emre, 1 dakika içinde 1 gol ve çalımlarla ceza sahasına girip 2 rakibin arasından İhsan Furkan'a yaptığı müthiş asistle Amasya'nın kilidini çözüp takımına 3 puanı getiren isim oldu. 

Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta 1-0 kaybedilen Kelkit Belediyespor maçının ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakıp mağlubiyete etken olan kaleci Yusuf da eldivenleri tekrar devraldığı mücadelede yıldızlaştı. Yusuf, özellikle skor 0-0 devam ederken rakip futbolcuların karşı karşıya üst üste iki şutunda golü önledi. Grupta 11 maçta 7 galibiyet ve topladığı 22 puanla liderlik yarışını sürdüren Karşıyaka, son 6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2020-2021'den sonraki en iyi serisini yakaladı. İzmir temsilcisi o sezon ilk 6 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
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