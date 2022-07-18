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Karşıyaka Taha'yı bırakmayacak

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, takımdan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı Taha Yeşilbaş'ı bırakmaya niyetli değil

Karşıyaka Taha'yı bırakmayacak
18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:54

Ümraniyespor altyapısından önceki sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde geçen sezon final oynayıp ikinci olan Karşıyaka'da 16 golle parladı. Mayıs ayında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanıp A takımla geçen hafta başlayan yeni sezon hazırlıklarına katılan Taha'nın aklı menajeri kanalıyla gelen tekliflerle karıştı.

Taha'yı Antalyaspor ve Bodrumspor'un transfer ederek tecrübe kazanması için kiralık vermeyi planladığı öğrenildi. Menajerler kanalıyla Kaf-Kaf'a 250 bin TL civarında bonservis teklifi sunulduğu, resmi teklif gelmediği öğrenilirken, Karşıyaka genç yıldız adayını düşük bonservis ücretiyle göndermeyecek. Taha'yla birlikte geçen sezon U19'da final oynayan takımdan toplam 9 futbolcu yeşil-kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk etap antrenmanlarına katılıyor. Kaf-Kaf, 22 Temmuz'da Bolu'ya kampa gidecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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