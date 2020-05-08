Karşıyaka tam kadro olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koranavirüs salgını yüzünden sezona verilen 1.5 ay sürecek arada antrenmanlara yeniden başlayan Karşıyaka, pazartesi gününden sonra tam kadro halinde çalışacak.

Karşıyaka tam kadro olacak
08 Mayıs 2020 Cuma 12:04

Yeşil-kırmızılılarda İstanbul'da ailesinin yanında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç, oğlunun doğumu nedeniyle Diyarbakır'da olan Mustafa Aşan ve salgın sürecini Marmaris'te ailesiyle geçiren Onur, büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlamasında özel izin alıp hafta başında İzmir'e dönecek. Karşıyaka, salgından korunmak için takım halinde tesislerden çıkmayıp lige kadar kamp yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip normal sezonun bitimine 6 maçın kaldığı grupta 43 puanla Play-Off hattında yer alıyor.


 

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