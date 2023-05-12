Karşıyaka tesis hayaline kavuşuyor

Yeni stat hayali bir türlü gerçekleşmeyen Karşıyaka, Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye 3 yıldır yapmayı planladığı altyapı tesisleri konusunda ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle alanın tahsisini yapmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Bakan Kasapoğlu, Göztepe'ye İnciraltı'nda tahsis edilen 33 dönümlük amatör branşlar yerleşkesinin ardından Karşıyaka'ya da uzun süredir beklediği müjdeyi verdi

Karşıyaka, daha önce ilk kez 2011 yılında stat yapmak için de girişimde bulunduğu araziye İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla birlikte geliştirilen projede standart boylarda 1 adet doğal çim, 1 adet sentetik çim saha, 2 adet küçük sentetik çim saha, 6 tenis kortu, 3'er basketbol ve voleybol sahası, tribünler, soyunma odaları ve kafetarya yapmak için kolları sıvayacak. Altyapı tesisi hayata geçtiğinde 5 branşta her gün 3 bin çocuk ve genç spor yapacak.



MİLLET BAHÇESİ DE OLACAK

Karşıyaka'nın altyapı tesisleri arazisinin 20 dönümlük kısmı da daha önce planlandığı gibi Millet Bahçesi olarak tasarlanıp kullanılacak. Aynı zamanda afet toplanma merkezi olacak bu alana halkın kullanımı için 800 kişilik amfi tiyatro ile 3 çocuk parkı inşa edilecek.



BÜYÜKKARCI: HEDEFİMİZ GERÇEK OLUYOR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapı tesisleriyle hayalleri ve hedeflerinin gerçek olacağını söyledi. Göreve geldiklerinde kulüp üyelerine önce borçları temizleme, transfer yasağını açma, tesisleşme ve en son sportif başarı sözü verip destek aldıklarını belirten Büyükkarcı, "Bu tesis önce hayalimiz, sonra hedefimizdi şimdi de gerçek oluyor. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, her zaman yanımızda olup destek veren Sayın Hamza Dağ'a teşekkür ediyoruz. Bu arazi Karşıyaka’mızın yarınlarını garantiye alacaktır. 111 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Karşıyaka için çok özel bir yer olacak. Burada genç fidanlar toprakla buluşacak. Karşıyaka için tarihteki en önemli kazanım olacak" dedi.