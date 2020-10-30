Karşıyaka tutulmuyor 5-1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta lider Karşıyaka, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Cizrespor’u ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig Play-Off karşılaşması final maçında Turgutluspor’a elenerek hayallerini yeni sezona taşıyan Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta lider Karşıyaka 2020-2021 sezonunda 6. Haftada İzmir Atatürk Stad’ında konuk ettiği ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta düşme hattındaki Cizrespor’u ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 mağlup ederek, namaglup liderliğini sürdürdü. Konuk ekip 30. Dakikada Hakan’ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda golleri ardı ardına sıralayan Karşıyaka’da Doğukan (2), Hakan (2) ve Özkan ile rakip fileleri sarstı. Bu sonuçla namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka 16 puana ulaşırken, Cizrespor 1 puanda kaldı.

Gollerin ikisi penaltıdan

30. Dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan Emre’nin ortasında arka direkte iyi yer tutan Hakan, kafa vuruşuyla kaleci Erdoğan’ı mağlup etti: 0-1. İlk yarıda gol çabaları sonuç vermeyen Karşıyaka devreyi 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Kaf Kaf seyretmeye başladık. 51. Dakikada Doğukan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1. 55. Dakikada üst üste 5. Maçında gol atan Hakan skoru 2-1 yaptı. 60. Dakikada penaltıdan Doğukan farkı 2’ye çıkardı. 70. Dakikada Özkan iki rakibini çalımlayıp şık bir şutla topu filelere yolladı: 4-1. 76. Dakikada kazanılan penaltı atışını bu kez Hakan kullandı: 5-1. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sahaya koyan Karşıyaka sahadan istediği 3 puan ile ayrıldı.