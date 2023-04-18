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Karşıyaka'ya forma göğüs sponsoru desteği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3-1'lik Ağrı 1970 Spor galibiyetiyle normal sezonun bitimine 5 maç kala Play-Off hattına dönen Karşıyaka'ya forma göğüs sponsoru desteği geldi. Sezon başından beri forma reklamı olmayan Kaf-Kaf, son 3 maça özel bir kripto para borsasının reklamıyla çıktı. 

Karşıyaka'ya forma göğüs sponsoru desteği
18 Nisan 2023 Salı 11:50

Karşıyaka'nın forma göğüs reklamı karşılığında 2.5 milyon TL alacağı, ayrıca firmayla birlikte yeni bir kripto para projesini hayata geçireceği belirtildi. Başkan Turgay Büyükkarcı, anlaşmadan elde edilen gelirin altyapılara harcanacağını açıkladı. Büyükkarcı, "Reklam anlaşmamız ile birlikte farklı projeleri de çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu projeler ile de kulübümüz ayrıca para kazanmaya devam edecek. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum, kısa süreli olmasına rağmen 2.5 milyon TL’lik forma reklam anlaşmasına imza atan ve kulübümüze bu geliri kazandırmamızı sağlayan firmaya teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşmadan sağladığımız gelirimizi altyapılarımıza harcayacağız" diye konuştu.

Kaf-Kaf 2 yıl önce de farklı bir kripto para borsası aracılığıyla taraftar token çıkarmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #forma
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