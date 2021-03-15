Karşıyaka'ya yeni sağlık sponsoru

Futbol, basketbol ve voleybol liglerinde zirve mücadelesi veren İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka'nın sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi oldu

Sponsorluğun Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal katıldı. Mehmet Ulvi Ünal ve Turgay Büyükkarcı, açıklamaların ardından imzaları attı.

Medicana Hastaneler Grubu İzmir Hastanesi olarak Eylül ayında kapılarını açtıklarını belirten Ulvi Ünal, o tarihten beri İzmir'deki tüm spor kulüplerine eşit mesafede olarak sağlık sponsorlukları konusunda destek verdiklerini söyledi.

Ünal, imza töreninde, "Bu silsilenin içerisinde bir açık kalan halkamız kalmıştı o da hepimizin gönlünün büyük kısmının orada olduğu Karşıyaka'ydı. Hepimizin bir Karşıyakalılık tarafı vardır. Belki başka kulüpleri tutuyoruz ama Karşıyakalılık muhakkak hepimizin içinde vardır. Bugün sayın başkanın da bu konudaki yakın ilgisi ve desteğiyle Medicana ile Karşıyaka'nın çeşitli branşlarındaki sporcu arkadaşlarımıza ve onlarla beraber çalışan yönetici arkadaşlarımıza sağlık ihtiyaçlarında yardımcı olmak üzere bir anlaşma imzalıyoruz. İnşallah bize ihtiyaç olmaz, sakatlık olmaz ama tüm sağlık ihtiyaçlarında Karşıyakalı sporcuların yanında olacağız. Bazı sosyal sorumluluk projelerinde beraber olacağız. Her zaman Karşıyaka'nın yanındayız" dedi.

BU DESTEKLER İZMİR KULÜPLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Medicana Hastanesi'ne Karşıyaka Spor Kulübü'ne ve İzmir sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Turgay Büyükkarcı ise, "Bu destekler İzmir kulüpleri için çok önemli. Biz buna stratejik iş birliği diyoruz. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama arkamızda böyle bir gücün olduğunu hissetmek bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin de başlangıcı olacak, daha da gelişecek bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Medicana'ya Karşıyaka camiası ve yönetimim adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı, bereketli bir iş olur. Hastalıksız sağlıklı günler" ifadelerini kullandı.