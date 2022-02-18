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Karşıyaka'ya yenilerden 17 gollük katkı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka'nın bu sezon attığı 27 golün 17'si yeni transferlerden geldi

Karşıyaka'ya yenilerden 17 gollük katkı
18 Şubat 2022 Cuma 11:33

Sezon başından beri toplam 20 transfer yaparak kadrosunu çok büyük oranda değiştiren yeşil-kırmızılılarda Abdülkadir, son 4 haftadır suskun kalmasına rağmen halen 7 golle takımın en skorer ismi konumunda. Sezon başında alınan isimlerden Samican 4, ilk yarıda suskun kalıp ikinci devrede gollerini sıralamaya başlayan İhsan Furkan ise 3 kez ağları sarstı.

İlk yarıda yalnız düşme hattındaki Karabükspor'a 2 gol atan Okan, ara transfer döneminde gönderilirken, ekim ayında kulüp bulması istenip elde kalınca geçen hafta Sefer'le birlikte affedilip takıma dönen yenilerden Alperen 1 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle hücum hattını tamamen değiştiren Kaf-Kaf'ta defansta görev yapan altyapı patentli Cenk ve Özgür 2'şer, Metin ile Burak 1'er gol buldu. Mustafa Aşan, Namık Barış ve devre arasında gönderilen Harun da 1'er gol atarken, Ceyhanspor maçında rakip takımdan Mert kendi ağlarını sarstı.


12 GOL 2 TAKIMA


Ligde puan istikrarına hasret kalan Karşıyaka, attığı 27 golün 12'sini Karabükspor ve Edirnespor önünde buldu. Kaf-Kaf, 1 puanla düşme hattında son sıradaki Karabükspor'u sezonun ilk yarısında ve ikinci yarıda 4-0 yendi. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda Edirnespor'u da 4-2'yle geçti.


CAN VE FATİH SUSKUN


Karşıyaka'nın ara transfer döneminde hücum hattındaki sıkıntıya çare olarak kadrosuna kattığı santrforlar Can Muhammet ve Fatih Taşdelen takıma henüz gol katkısı veremedi. Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak gelip sezonun ikinci yarısındaki 5 maça da ilk 11'de başlayan Can ve ilk yarıda Yomraspor'da 8 gol atmasına rağmen Karşıyaka’da 5 haftadır yedek kalarak son dakikalarda oyuna giren Fatih, skor üretemedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka spor
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