Karşıyaka yeni sezona müthiş başladı

Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk hafta maçında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karşıyaka, maratona 3 puanla giriş yaptı

Son 5 yıldır yer aldığı ligden bu kez mutlaka kurtulmak isteyen yeşil-kırmızılılar, grubun iddialı takımlarından olması beklenen rakibini dış sahada yeni transferlerinden Onur Kolay ve geçen sezonun yıldızlarından Fatih Taşdelen'in ilk yarıda bulduğu gollerle yenip ilk haftadan zirveye kuruldu. Karşıyaka, 3'üncü Lig'deki 5'inci sezonunda ikinci kez açılış maçını kazandı.

Daha önce 2018-2019 sezonunda ilk hafta Vanspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Kaf-Kaf, 2019-2020 sezonunda Tepecikspor'la açılış maçında 1-1 berabere kalıp, geçen sezon Esenler Erokspor'a 1-0 yenildi. İzmir temsilcisi son 4 sezonda ilk hafta yalnız 2020-2021 sezonunda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenmeyi başarmıştı. Grupta cumartesi günü Belediye Derincespor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarından yoksun konuk edecek Karşıyaka, 2'de 2 yapıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

YENİLER KULÜBEDE

Karşıyaka'da 6 yeni transferin 2'si ilk hafta 11'de şans buldu. İlk golü atan orta saha Onur ve kanat oyuncusu Okan Baydemir ilk 11'de forma giyerken, takımın en önemli gol silahı olarak transfer edilen Emre Gemici'nin yanı sıra Polat ve Kerem, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Kaleci Enes ise Yusuf'un gerisinde yedek bekledi. Kaf-Kaf'ta form tutmaya çalışan Emre, hazırlık maçlarının çoğunda da yedek kalmıştı.