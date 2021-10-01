EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0
ALTININ GRAMI NE KADAR?
ALTININ GRAMI NE KADAR?
0
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
0
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
0

Karşıyaka zorlansa da turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki rakiplerinden Kardemir Karabükspor'u uzatmada 3-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, genç rakibi önünde zorlansa da sezonun ilk galibiyetini elde ederek moral kazandı

Karşıyaka zorlansa da turladı
01 Ekim 2021 Cuma 13:10

Yaşadığı mali ve idari krizler ile transfer yasağı nedeniyle sahaya altyapı oyuncularıyla çıkıp ligde gruptaki ilk 3 maçını farklı kaybederek dibe demir atan Karabükspor karşısında rotasyon yapan Kaf-Kaf, Erdoğan, Cenk, Sefer, Batuhan Demirel, Caner, Fatih gibi isimleri saha sürdü.

Yeni transferlerden Alperen ve Oğulcan da ikinci yarıda şans bulup yeşil-kırmızılı formayı ilk kez kupada giydi. Yeni transferlerinden Abdülkadir'in penaltı golüyle öne geçtiği sınavda yine penaltıdan kalesinde gördüğü golle zorlanıp normal süreyi 1-1 berabere tamamlayan Karşıyaka, yenilerinden Okan'ın 101 ve 118'inci dakikadaki golleriyle mücadeleyi penaltılara taşımadan bitirdi. Menemenspor'dan kiralanan santrfor Okan, Karşıyaka'da ilk gollerini kupada atıp siftah yaparken turu getiren isim de oldu. Karabük'ten dönmeyip Safranbolu'da kamp yapacak İzmir temsilcisi, rakibine pazar günü de ligde sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
Önceki Haber
Buca’da işçilerin dayanacak gücü kalmadı
Sonraki Haber
Eski uzman çavuş, eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı
Altay'da Murat korkuttu
Altay'da Murat korkuttu
0
Karşıyaka'da 4 futbolcuya af
Karşıyaka'da 4 futbolcuya af
0
Altay'ın hedefi 4'te 4
Altay'ın hedefi 4'te 4
0
İzmirli güreşçi Dünya Şampiyonu oldu
İzmirli güreşçi Dünya Şampiyonu oldu
0
Göztepe'de hüzün var!
Göztepe'de hüzün var!
0
Altay'da herkes golcü
Altay'da herkes golcü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.