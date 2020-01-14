Karşıyaka Zübeyde Ana'ya koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için dün sabah Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile ilçe belediye başkanlarının eşleri, CHP İl ve İlçe Kadın Kolları ile partililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar da törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Anne'nin mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu. Neptün Soyer, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından Selanik'ten Atatürk'ün evinden getirilen toprağı da anıt mezara bıraktı.

Ödülleri verildi

Tören kapsamında ayrıca, Karşıyaka Belediyesi ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ortaklığında il genelinde düzenlenen "Zübeyde Anne'ye Mektubum Var" yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. İlkokul birincisi Doğa Tokman, ortaokul birincisi Çınar Acaröz, lise birincisi Ezgi Asilsoy ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Sena Yüksel ve Erke Özel Eğitim öğrencisi Kemal Bodur, Zübeyde Anne anısına yazdıkları mektupları katılımcılarla paylaştı.

Özlem ve minnetle

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, Zübeyde Hanım'ın, oğlunu hasret ve gururla bağrına basmış, tüm zorluklara rağmen arkasında olmuş bir anne olduğunu söyledi, "Bugün burada onu büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Dördüncü kez gerçekleştirdiğimiz "Zübeyde Anne'ye Mektubum Var" yarışmamızın jürisinde görev alan öğretmen ve yazarlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğüne, tüm katılımcı çocuklarımıza, okullarına ve öğretmenlerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi. Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı ile Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı da konuşmalarında Zübeyde Anne'yi sonsuz sevgi, saygı ve şükranla andı.