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Karşıyakalı Taha profesyonel oldu

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı

Karşıyakalı Taha profesyonel oldu
22 Mayıs 2022 Pazar 13:51

Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #taha #spor
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