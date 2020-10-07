Kemal Ademi'ye Fenerbahçeyle Anlaştı

Fenerbahçe, Basel forması giyen Kemal Ademi'yle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki santrfor oyuncunun transferi sosyal medyadan duyuruldu. Fenerbahçe kulübün sosyal medya hesabından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ile birlikte "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla paylaşım yapıldı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacevertliler Ademi'yi paylaşımla duyurdu.

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