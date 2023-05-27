Kick boksçu anne kızın çifte şampiyonluk hayali gerçek oldu

İzmir'de, kilo vermek amacıyla başladığı 'Kick boks'ta 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupası kazanan Kübranur Alpkaan'a (21), antrenmanlarda destek olmak amacıyla 5 yıl önce bu spora başlayan annesi Aslı Söylemez (41) de onunla birlikte 'Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Çifte şampiyonluğun sevincini yaşayan Aslı Söylemez, "Birbirimize söz verdik ve o sözü tuttuk, ikimiz de bayrağımızı dalgalandırdık" dedi

Kentte kilo vermek amacıyla 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Kübranur Alpkaan, 8 kez Türkiye şampiyonu olup, 4 kez Avrupa kupasını kazandı. Alpkaan'ın annesi Aslı Söylemez de 5 yıl önce kızına antrenmanlarda destek olmak için kick boks yapmaya başladı. Çifte şampiyonluk hayali kuran anne-kız, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalıştı. Anne-kızın hayali, 17-21 Mayıs tarihlerinde, İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen '8'inci Uluslararası WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda gerçekleşti. Kübranur Norveçli rakibini, annesi Aslı da Azerbaycanlı rakibini yenince her ikisi de şampiyon oldu. Şampiyonluk sevincini gözyaşlarıyla anlatan Aslı Söylemez, "Biz birbirimize 2018'de bir söz vermiştik. Birlikte şampiyon olacaktık. İlk önce ben bayrağı dalgalandırdım, sonra o da bayrağımızı dalgalandırdı. Ben onun yolundan gittim ve iyi de yaptım" ifadelerini kullandı.

'İDMANSIZ KALMASIN DİYE BAŞLADIM'

Kick boksa 2018'de başlayan, özel hastanenin medikal muhasebe biriminde çalışan Aslı Söylemez, "Kübra, İtalya'ya gidip, üzülerek geri döndükten sonra, 'İdmansız kalmasın, kızıma yardımcı olayım' düşüncesiyle bu spora başladım. Ege bölge şampiyonalarında ikincilik ve birincilik elde ettim. Geçen yıl İstanbul'da yine Dünya Kupası Şampiyonası vardı. Kübra sakatlığı nedeniyle şampiyonaya katılamadı ama ben ona verdiğim söz üzerine İstanbul'a gidip, şampiyon olarak döndüm. Sakatlığı sona erdiği için İstanbul'a bu kez birlikte gittik ve orada ikimiz de şampiyon olduk. Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Çok istedik, hocalarımızla birlikte çalıştık ve başardık. Ben Kübra'dan birkaç dakika önce çıktım, sonra o çıktı. Kim önce bitirirse birbirimizin yanına gidecektik" dedi.

'ANNEMLE GURUR DUYUYORUM'

Kick boks sporunu 7 yıldır yapan Kübranur Alpkaan ise "Aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisiyim. Bu spora kilo vermek için başlamıştım ama daha sonra Berkan Hoca bendeki hırsı gördü. 2018 yılında milli takımla beraber İtalya'ya gitmiştim. Oradan derece alamadan döndüm ve çok üzgündüm. Annem de hem bana motivasyon olsun diye, hem de beraber antrenman yapabilmek için bu spora başladı. Şu anda da hala devam ediyor. 4 Avrupa kupası şampiyonluğum var. 8 de Türkiye şampiyonluğum var. Bir hafta önce de İstanbul'da Dünya Kupası Şampiyonu oldum. Annem veteranlarda, ben büyükler kategorisinde dövüştüm. O bir, ben üç maç yaptım. İkimiz de Dünya Kupası Şampiyonu olduk. Annemle gurur duyuyorum. O evin bütün sorumluluğunu alıyor, bir çalışma hayatı var ve aynı zamanda da bir sporcu. Bundan sonra Portekiz'de dünya şampiyonası düzenlenecek, orada şampiyon olmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZLERİ GURURLANDIRDILAR'

Kick Boks Milli Takım antrenörü Berkan Günerli ise "İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'na 27 sporcuyla katılım sağladık. 15 savaşçımız derece almayı başardı. Bunlardan 6 tanesi şampiyonlukla döndüler. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Bu organizasyona 40 ülkeden 4 bine yakın sporcu katıldı. Çok büyük bir organizasyon oldu. Kübra ve annesinin başarısı biraz daha farklı bir boyutta. Anne-kız ikisi de birlikte mücadele ediyorlar. İkisi de şampiyon olarak beraber kupalarla döndüler ve bizleri gururlandırdılar" diye konuştu.