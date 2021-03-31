Kızılcabölükspor - Bucaspor 1928: 2-3

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Kızılcabölükspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 yendi

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 11'de Tunç ile öne geçti: 0-1. Maçın 35'inci dakikasında Eycan farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi Kızılcabölükspor 43'te durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı. Bucaspor bu defa 75'te Cuma ile 3'üncü golünü attı. Son sözü 90'da Alperen söyledi. İzmir ekibi bu skorun ardından puanını 55'e yükseltip lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Kızılcabölükspor ise 27 puanda kaldı.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör (xx), Çağlar Öztürk (xx), Burak Özer (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (x) - Kadir (x), Murathan (xx), Hamit (x), Mustafa (xx), Ümit (x) (Dk. 67 Can x), Ömürcan (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Alpay (xx), Abdullah (x) (Dk. 56 Atalay x), Ozan (x) (Dk. 62 Alperen x), Oğuzhan (x) (Dk. 62 Mustafa x)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 69 Cuma xx), Gökhan (xxx), Eycan (xxx), Alper (xx), Burak (xxx) (Dk. 77 Yusuf x), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 69 Ahmet x), Enes (xx), Berke (xx) (Dk. 85 Hasan), Tunç Murat (xxx)

GOLLER: Dk. 11 Tunç Murat, Dk. 35 Eycan, Dk. 75 Cuma (Bucaspor 1928) - Dk. 43 Alpay, Dk. 90 Alperen (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Bucaspor 1928)