EVE FOK BALIĞI GİRDİ!
EVE FOK BALIĞI GİRDİ!
0
TÜRKİYE BU KLİBİ KONUŞUYOR
TÜRKİYE BU KLİBİ KONUŞUYOR
2
YILDIRIM DÜŞTÜ 13 KİŞİ ÖLDÜ!
YILDIRIM DÜŞTÜ 13 KİŞİ ÖLDÜ!
0
ŞİMDE DE DOMATES GRİBİ ÇIKTI!
ŞİMDE DE DOMATES GRİBİ ÇIKTI!
0

Konak Kız Futbol Takımı şampiyonluğa koşuyor

Konak Belediyesi Kız Futbol Takımları U13 ve U15 Kızlar İzmir’de Şampiyonluğa koşuyor. Oynadığı maçlarda elde ettiği galibiyet ile şimdiden şampiyonluğunu ilan eden Konaklı Kızlar, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor

Konak Kız Futbol Takımı şampiyonluğa koşuyor
22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54

Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Ligleri Statüsünde düzenlenen 2021-2022 Futbol Sezonu Kızlar U13 ve U15 yerel müsabakaları olanca heyecanıyla sürerken Konak Belediyesi başarıdan başarıya koşuyor. U15 Kız Futbol Takımı bugüne kadar yaptığı üç maçın üçünü de galibiyetle tamamlarken U13 Kız Futbol Takımı çıktığı beş maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Farklı skorlarla puan hanelerini dolduran Konak Belediyesi U13 Kız Futbol Takımı böylelikle şampiyonluğunu şimdiden ilan etmiş oldu.    

Altyapı sağlam

Halen devam eden yerel müsabakalarda aldıkları sonuçtan hayli memnun olan Konak Belediyesi Teknik Direktörü Varol Karul, amaçlarının altyapıdan yetiştirdikleri oyuncularla Süper Lig’de mücadele etmek olduğunu söyledi. Varol, “U13 ve U15 Kız Futbol Takımı bizim proje takımımız. Amacımız dış transferleri kapatıp kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla Süper Lig’de oynamak” diye konuştu.

Başkan Batur, hep destek tam destek

Konak Belediyesi Teknik Direktörü Varol Karul, “Konak Belediye Başkanım Sayın Abdül Batur’un hem sporun içinden gelmesi hem de çocukları çok sevmesi en büyük avantajımız. Çocuklarımızdan hiçbir şeyi esirgemeyen, her zaman maddi, manevi destek veren Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur’a teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

Etiketler; #izmir #konak #kız futbol takımı
Önceki Haber
Buca’da portatif havuzlara büyük ilgi
Sonraki Haber
Çeşme'de eğlence mekanı önünde dayak!
Göztepe moral bozmadı
Göztepe moral bozmadı
0
Altınordu - Sakaryaspor: 0-2
Altınordu - Sakaryaspor: 0-2
0
Göztepe'de tarihi devir!
Göztepe'de tarihi devir!
0
İzmirli cimnastikçiler tarih yazdı
İzmirli cimnastikçiler tarih yazdı
0
Göztepe taraftarda lider
Göztepe taraftarda lider
0
Altınordu'nun iç saha hesabı
Altınordu'nun iç saha hesabı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.