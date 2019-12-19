Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Harcama limitinin düşürülmesini TFF’ye ileteceğim

Süper Lig ekibi Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığını üstlenen Mehmet Sepil, harcama limitinin yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine kulüplerin gösterdiği tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ileteceğini ifade eden Mehmet Sepil, “Bu karar önceki Kulüpler Birliği Vakfı döneminde ve kulüplerin talebi doğrultusunda alınmıştı. Yüzdenin artışı daha önce görüşülmüştü ve ben de destek vermiştim. Oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin ardından kulüplerin birçoğu Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirdi. Oranın artırılmasının kulüplere yardımcı olmak amaçlı çıkmış bir karar havası uyandırdı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın önerisi var. Kendisine katılıyorum. Kulüplerin başkanları beni aradı ve onlar da Göksel Bey’in önerisine imza vermeye hazır olduklarını söylediler. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak müracaat olması halinde harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a indirilmesi konusunda olumlu görüş vereceğim. Başkanlarımızın hepsiyle toplantı yapacağım ve istekleri toplayıp, TFF'ye ileteceğim” diye konuştu.



