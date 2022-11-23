Macnhester United takımı Ronaldo ile yollarını ayırdı. Ronaldo'dan ilk açıklama geldi

Spor dünyesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Manchester United takımı, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu. Ronaldo'nun katıldığı bir programda söylediği sözler, takımı tarafından tepki ile karşılanmıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Ronaldo, kendisi için bir meydan okumanın zamanı geldiğini söyledi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Portekizli yıldızın, Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan ‘Piers Morgan Sansürsüz’ programındaki ifadeleri Manchester United tarafından kabul görmemişti! Teknik direktör Erik Ten Hag’ı da eleştiren Ronaldo, Manchester United’da istenmediğini açıklamıştı.

RONALDO: YENİ BİR MEYDAN OKUMA…

Portekiz ile birlikte Dünya Kupası için Katar’da olan Ronaldo, yaptığı açıklamada, “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED’IN AÇIKLAMASI

“Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United’dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford’daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United’daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor.”

İLK 11’E GİREMİYORDU, RÖPORTAJ İPLERİ KOPARDI!

Manchester United’daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11’e girmekte zorlanıyordu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top’a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi’yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, ‘Piers Morgan Sansürsüz’ programında, Erik ten Hag’ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.