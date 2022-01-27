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Maçta kalp krizi geçirmişti. O antrenörle yollar ayrıldı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 15 maçta 15 mağlubiyetle son sırada yer alan Akhisar Belediye Basket'te geçen hafta Bornova Belediyesi Karşıyaka deplasmanında kalp krizi geçiren antrenör Cengiz Karadağ'la yollar ayrıldı

27 Ocak 2022 Perşembe 16:14

Yeşil-siyahlı kulüp, hastaneden taburcu olan Karadağ'ın vedasıyla ilgili, "Başantrenörümüz Cengiz Karadağ ile yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeni ile sezonun geri kalanını sağlıklı bir şekilde getiremeyeceğiz hususunda mutabık olduğumuzdan mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş bulunmaktayız. Kendisine en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı.

Akhisar'da cuma günü Kocaeli BŞB Kağıtspor'la oynanması gereken karşılaşma da ertelenirken, yarıda kalan Bornova Bld Karşıyaka maçının 2 Şubat'ta ikinci yarıdan itibaren devam edeceği açıklandı. 51 yaşındaki Cengiz Karadağ'ın İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompleski'nde 22 Ocak'ta oynanan maçta ikinci periyodun bitimine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybedip yere yığılmasıyla ilk müdahaleyi Bornova Belediyesi'nin sağlık ekipleri yapmıştı. Karadağ, sedyeyle hastaneye kaldırılırken, maç ilk yarı sonunda kaldığı yerden başlamak üzere ileri tarihe ertelenmişti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapılarak tıkalı kalp damarına stent takılan Karadağ, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #maç #kalp krizi #cengiz karadağ
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