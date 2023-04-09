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Manisa Büyükşehir Belediyespor: 86 - Aliağa Petkimspor: 78

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 86 - Aliağa Petkimspor: 78
09 Nisan 2023 Pazar 17:46

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 86-78 yendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, maça hızlı başladı. İlk 3,5 dakikada 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 5. dakikasını 17-2 önde geçtiği periyotta özellikle dış atışlarda Roberson, Mustafa Baki Görür ve Cruz'la bulduğu basketlerle farkı 23 sayıya (25-2) yükseltti. Baskılı oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyreği 33-10 önde geçti.

İkinci periyota da hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın 15. dakikasını 37-18 önde geçti. Aliağa Petkimspor, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışsa da ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-30 önde gitti.

Ev sahibi ekip, 3. periyotta Cruz ve Williams ile etkili oldu. Müsabakanın 25. dakikasını 55-40 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son çeyreğe 65-54 önde girdi.

Son çeyrekte Aliağa Petkimspor oyunu dengeledi. Aldridge ve Prewitt ile bulduğu sayılarla mücadeleye ortak olan konuk ekip, maçın bitimine 5 dakika 50 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 70-68. Kalan bölümde Cruz ve Williams ile baskısını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 86-78 galip ayrıldı.


Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 27, Williams 22, Mustafa Baki Görür 11, Anosike, Roberson 17, Gani Erdi Gülaslan, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 4, Ogün Sevinç, Tarrant 2

Aliağa Petkimspor: Perkins 7, Simmons 8, Chery 5, Prewitt 20, Aldridge 15, Ege Arar 6, Nusret Yıldırım 8, Dorukhan Engindeniz 9

1. Periyot: 33-10

Devre: 43-30

3. Periyot: 65-54


Kaynak: AA
Etiketler; #Aliağa Petkimspor #Manisa Büyükşehir Belediyespor
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