Manisa FK durmuyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 13'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü Spor’a 2-0 mağlup oldu.

Manisa FK durmuyor
03 Aralık 2020 Perşembe 11:45

76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nizamettin’in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
90'ıncı dakikada Mert/in pasıyla kale önünde bulaşan Tayyib, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Sefa Özcan
ŞANLIURFASPOR: Hakan – Göksu (Dk.54 İsmail Cem), Sefa (Dk.80 Muhammed Mahmut),Mustafa Samican, Mustafa Şen (Dk.54 Tarık), Gökdeniz, İhsan, Emre (Dk.61 Süleyman), Enes, Volkan, Fevzi (Dk.61 Erkan)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci – Sertaç, Ahmet, Abdurrahman, Nizamettin, Hakan, Çağrı, Recep, Zahit(Dk.89 Bilal), Serdar (Dk.82 Tayyib), Mehmet Yılmaz 
SARI KARTLAR: Göksu (Şanlıurfaspor) – Recep, (Manisa Futbol Kulübü)
GOLLER: Dk.76 Nizamettin (Penaltıdan) Dk.90 Tayyib (Manisa Futbol Kulübü)


 


 


Kaynak: DHA
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