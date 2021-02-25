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Manisaspor: 0 Bucaspor 1928: 1

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçından beraberlikle ayrılan Bucaspor 1928, galibiyet hasretine düşme hattındaki Manisaspor deplasmanında son verdi: 0-1

Manisaspor: 0 Bucaspor 1928: 1
25 Şubat 2021 Perşembe 15:53

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 55'inci dakikada penaltıdan Tunç kaydetti. Bu sonuçla Bucaspor 1928 42 puana yükselerek, Nevşehir Belediyespor'u son dakikada yenip puanını 44 yapan lider Diyarbekirspor'un gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Çıktığı 20 maçta tek galibiyet elde edebilen Manisaspor ise 11 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı. Son 10 hafta öncesi kurtuluş hattının 9 puan gerisindeki siyah-beyazlı ekip umutlarını iyice azalttı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Sinan Günaydın (xx), Furkan Ulu (xx)

MANİSASPOR: Abdulkadir (x) - Burak (xx), Ömer (x) (Dk. 65 Uğur x), Serhat (xx), Polat (x), Bünyamin (x) (Dk. 65 Ertuğrul x), Kaan (xx), Çağrı (x) (Dk. 74 Halil İbrahim x), Atakan (x) (Dk. 75 Hasan x), Bahtiyar (x), Oğuzhan (x) (Dk. 88 Furkan)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Gökhan (xxx), Eycan (xxx), Burak (xx) (Dk. 90 Engin), Ufuk (xx), Osman (xx), Oğuz (xx) (Dk. 84 Hasan), Cuma (xx) (Dk. 65 Saruhan x), Enes (xxx), Berke (xx) (Dk. 90 Özcan), Tunç (xxx)

GOL: Dk. 55 (P) Tunç (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Ömer, Atakan (Manisaspor) - Burak, Ufuk, Osman (Bucaspor 1928)


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisaspor #bucaspor
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