Maraton Nedir?

Maraton, 42.195 metrelik sert tabanlı parkurlarda yapılan ve atletin dayanıklılığını sınayan yaya koşularının en uzunudur. Farklı nitelikteki parkurlarda gerçekleştirilen bu koşu için dünya rekorundan bahsedilmese de en iyi derece kayda geçirilir.

İsmini, Marathon Savaşı esnasında Marathon Ovası'ndan Atina'ya koşan bir haberciden alan maraton, ilk kez 1896 tarihli Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşulmuş, 42.195 metrelik uzunluğu ise Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından 1924’te belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu koşu, ilk defa 1937’deki resmi yarışlarda yer almış, 1970’den itibaren ise kadınlar da yarışlara dâhil olmuştur. Maraton zaman içinde, günümüz olimpiyat oyunlarının vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilmiş; zorlu bir mukavemet koşusu olması sebebi ile atletler için rekabet dolu, seyirciler için ise seyir zevki yüksek bir yarış haline gelmiştir.

Öyle ki bu yarışlar, atletler açısından fiziksel ve zihinsel sınırların zorlandığı, ciddi ön hazırlık gerektiren aktiviteler olarak bilinir. Her bir maratonda, yaklaşık olarak 3000 kalorinin yakıldığını söylemek mümkündür. Paris Maratonu, Patagonya Maratonu, Boston Maratonu gibi bilinirliği oldukça yüksek olan koşu organizasyonlarının yanı sıra, 1979’dan beri ülkemizde organize edilen İstanbul Maratonu dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ve amatör koşucular ile yerli sporculara İstanbul’un tarihi dokusunu tecrübe ederek koşma fırsatı sunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 42.si koşulacak olan İstanbul Maratonu, 8 Kasım 2020 olarak tarihlendirilmiştir.