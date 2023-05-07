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Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'nda startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte verdi.

Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi
07 Mayıs 2023 Pazar 14:37

Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden saat 09.15'e verilen startın ardından binlerce sporcu ve vatandaş kıyasıya yarıştı. Üstü açık otobüsün üzerinden startı veren Bakan Kasapoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da eşlik etti. Yarışta katılımcılar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde koşuyu tamamlayacak


Kaynak: DHA
Etiketler; #maratonizmir
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