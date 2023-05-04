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Maratonİzmir için geri sayım sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Cumhuriyet’in 100. yılında koşulacak Maratonİzmir’e sayılı günler kaldı. “100 Yıllık Maratonu, Maraton İzmir'de kutluyoruz” mottosuyla 7 Mayıs’ta düzenlenecek koşu için özel tişört tasarlandı. Maraton İzmir’in isim sponsoru ise Avek Otomotiv oldu.

Maratonİzmir için geri sayım sürüyor
04 Mayıs 2023 Perşembe 16:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme hedefiyle düzenlenen Maratonİzmir’in dördüncüsü 7 Mayıs'ta koşulacak. 20 ülkeden 30 seçkin atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Cumhuriyet’in 100. yılında koşulacak Maratonİzmir, bu sene de Türkiye’nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor.

Bu yıl Avek Otomotiv’in isim sponsorluğunda düzenlenen Maraton İzmir’in 2020 yılında “Ormanİzmir”, 2021 ve 2022'de “Sürdürülebilirlik” temasıyla yapıldığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, “İzmir'in en önemli spor markası Maratonİzmir bu yıl yine Birleşmiş Milletler’in (BM) liderlik ettiği ‘sürdürülebilirlik’ temasıyla koşulacak. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘100 Yıllık Maratonu, Maratonİzmir'de kutluyoruz’ mottosuyla start alacağız. 100’üncü yıla özel tişört tasarımlarımızla atletler İzmir'in güzel caddelerinde yarışacak" dedi.

Start sabah 7’de verilecek
5 bin atletin yer alacağı ve Türkiye’nin en hızlı parkuru Maratonİzmir’in startı saat 07:00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maratonİzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.
Bu yıl 21 Mayıs 2023'te düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Yol Koşusu’nun da startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. 10 kilometrelik koşuda atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.
 

Etiketler; #maratonizmir #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #cumhuriyet
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