Mehmet Erdem Altay yolcusu

Altay'da kaptan Özgür'ün sakatlığının ardından sol bek arayışlarına geçen yönetim Gaziantep FK'dan Mehmet Erdem Uğurlu'yu gündemine aldı.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yalnızca 1 maçta şans bulan Mehmet Erdem, kupada 2 müsabakada oynadı. Gaziantep ekibiyle 2018-19'da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli savunmacı, Göztepe ile 2014-15'te 2'nci Lig'de şampiyonluk coşkusuna ortak olmuştu. Öte yandan ileri uca yapılacak takviye için son olarak Göztepe'de oynayan forvet Deniz Kadah'la dün masaya oturan Altay, anlaşma sağlayamadı.

