Mehmet Erdem Altay yolcusu

Altay'da kaptan Özgür'ün sakatlığının ardından sol bek arayışlarına geçen yönetim Gaziantep FK'dan Mehmet Erdem Uğurlu'yu gündemine aldı.

Mehmet Erdem Altay yolcusu
06 Ocak 2021 Çarşamba 13:30

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yalnızca 1 maçta şans bulan Mehmet Erdem, kupada 2 müsabakada oynadı. Gaziantep ekibiyle 2018-19'da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli savunmacı, Göztepe ile 2014-15'te 2'nci Lig'de şampiyonluk coşkusuna ortak olmuştu. Öte yandan ileri uca yapılacak takviye için son olarak Göztepe'de oynayan forvet Deniz Kadah'la dün masaya oturan Altay, anlaşma sağlayamadı.
 

Önceki Haber
Altınordu'da Muhammed'le yollar ayrılıyor
Sonraki Haber
En çok zamlanan ürün portakal oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.