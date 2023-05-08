Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
0
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
0
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
0
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
0

Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu

Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu
08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53

ANKARA (AA) - "Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez, İngiliz John Ryder'ı yenerek süper-orta sıklet kemerini korudu.

Meksika'nın Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda düzenlenen karşılaşmada, boks tarihinin en iyi sporcuları arasında gösterilen 32 yaşındaki Alvarez, İngiliz Ryder ile karşılaştı.

Mücadelenin büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Alvarez, 12 raunt sonunda üç hakemin ortak oyuyla rakibini mağlup ederek unvanını korudu.

Kariyeri boyunca dört farklı sıklette birçok kez şampiyonluk kemeri takan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Alvarez, 63. karşılaşmasında 59. galibiyetine ulaştı. Meksikalı boksörün kariyerinde, ikişer beraberlik ve yenilgi de bulunuyor.

Çıktığı 38 maçın 32'sini kazanan Ryder ise 6. kez ringden mağlup ayrıldı.


Etiketler; #John Ryder #Saul Alvarez #süper-orta sıklet kemeri
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kars mitinginde konuştu:
Sonraki Haber
Cibuti'de Türkiye'deki depremzedeler için özel pul basıldı
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi
0
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
0
Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi
Maratonİzmir'de startı Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer verdi
0
Kaf-Kaf'a sevdalı iş insanlarından seçimli genel kurul çağrısı
Kaf-Kaf'a sevdalı iş insanlarından seçimli genel kurul çağrısı
0
Altay evinde Denizlispor'a karşı
Altay evinde Denizlispor'a karşı
0
Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe
Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.