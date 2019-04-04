Menemen fırsat tepti: 2-3

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Lider Menemen Belediyespor, evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-3 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.

Sarı-lacivertliler 13. Dakikada kaptan Mustafa Şen’in golüyle 1-0'ı yakaladı. 30. Dakikada 'da Taşkın skoru 2-0 yaptı. Bu golden sonra toparlanan Etimesgut Belediyespor 45'te İbrahim’in golüyle farkı 1'e indirip soyunma odasına girdi. İkinci devrede hucum oyuncusu Ahmet Sarı’yı oyuna alan konuk ekip ataklarını sıklaştırdı. Başkent ekibi 64'te önce Ahmet Sarı ile eşitliği yakaladı, 70'te Mehmet Atik ile galibiyet golünü buldu. Bu sonuçla 61 puanda kalan Menemen Belediyespor, takipçisi Tuzlaspor'un Bak spor ile 3-3 kalması sonucunda puan farkı bitime 5 hafta kala 5'e düştü. Play-Off mücadelesi veren Etimesgut ise 45 puana ulaşıp 6. sırada kaldı.

Maç dakikaları:

13. Dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Alberk'in soldan klas ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa Şen aynı güzellikle dokundu: 1-0.

28. Dakikada Mustafa Şen sağ çaprazdan sert vurdu, Etimesgut kalecisi Mert meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

30. Dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Mustafa Şen'in soldan kullandığı köşe atışında ceza alanında yaşanan karambolde Talha'nın şutunda Eyüpcan’ın topa elle müdahale ettiğini karar veren hakem Batuhan Gültek, beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Taşkın sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydetti: 2-0

45. Dakikada Etimesgut Belediyespor farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinden kazanılan frikiği kullanan İbrahim topu kaleci Necati’nin bakışları arasında ağlarla buluşturdu: 2-1

64. Dakikada Menemen defansının uzaklaştıramadığı topta ömer sağ kanattan topu ön direğe kesti. Ahmet Sarı yerden düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

70. Dakikada Etimesgut Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Mehmet, kaleci Necati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve skoru: 2-3 yaptı.

87. Dakikada Hüseyin'in kafayla aşırdığı topa altı pas üzerinde Rıdvan vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5. Dakikada kullanılan korner atışında Okan'ın arka arkaya üç şutunu önce kaleci Mert sonra direk en son da savunma uzaklaştırdı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Emre Doğu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (x) - Semih (x) (Dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu), Talha (xx), Mahmut (x) (Dk. 85 Tayfun), Alberk (xx), Taşkın (xx), Murat (x) (Dk. 70 Hüseyin x), Okan (x), Rıdvan (x), Mustafa Şen (xx), Ali (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Eyüpcan (xx), Aleattin (xxx), Ömer (xxx), Ahmet Kaan (xx) (Dk. 56 Sabri x), Samet (xx), Caner (xxx), Mehmet Atik (xxx) (Dk. 89 Mehmet Bektaş), Muhammet Emre (xx) (Dk. 46 Ahmet Sarı xx) , Burak (xx), İbrahim (xxx)

GOLLER: Dk. 13 Mustafa Şen, Dk. 30 (Pen.) Taşkın (Menemen Belediyespor), Dk. 45 İbrahim, Dk. 64 Ahmet Sarı, Dk. 70 Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Taşkın (Menemen Belediyespor), Eyüpcan, Burak (Etimesgut Belediyespor