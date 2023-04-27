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Menemen FK'da transfer başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon planlamaları erken başladı

Menemen FK'da transfer başladı
27 Nisan 2023 Perşembe 10:46

Grupta son 4 hafta öncesi Play-Off hattının 6 puan gerisinde 43 puanla 10'uncu sırada yer alan sarı-laciverli ekip, iç transferin startını verdi. Yeni sezon planlamaları kapsamında 4 oyuncuyla sözleşme imzalayan Menemen FK, stoper İlyas Antekin ve orta saha oyuncusu Okan Şentürk ile sözleşme yenilerken, altyapıdan orta sahada görev yapan Emre Bibercioğlu ve Yusuf Yıldız'ı da profesyonel yaptı. Başkan Bahri Ekmekçioğlu, Menemen FK’yı yarışmacı olduğu kadar yetiştirici kimliğiyle de ön plana çıkarmak istediklerini belirtti. Genç oyuncuların A takıma çabuk uyum sağladığını kaydeden Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ise altyapıda dikkat çeken ve yakın gelecekte ön plana çıkacak birçok genç yeteneğe sahip olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemen fk #izmir #transfer
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