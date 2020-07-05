Menemenspor, Adanaspor'la moral buldu

TFF 1 Lig’de küme düşen Adanaspor’u kendi sahasında konuk eden Menemenspor, rakibini 4-2 yenerek moral depoladı.

Erkan KART - TFF 1 Lig’de küme düşen Adanaspor’u kendi sahasında konuk eden Menemenspor, rakibini 4-2 yenerek moral depoladı.

23. Dakikada soldan Ercan’ın ortasında topla buluşan Selim önünü açtı sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu 1-0.

29. Dakikada Mbilla’nın pasıyla topla ceza sahası sol köşesinde buluşan Roni, kaleci Amir’in solundan yerden topu filelere gönderdi1-1.

43. Dakikada maçın hakemi Savaş’ın ceza sahasında Özkan’a yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Samet Ali topu fileleregönderdi 2-1.

64. Dakikada Tayfun’a sert giren Canberk direk kırmızı kart ile oyundan atıldı ve kalan dakikalarda Adanaspor 10 kişi devam etti.

66. Dakikada Ahmet Dereli sol kanattan topla ilerledi ve ceza sahası arka direk te boşta olan Mbilla’ya ortaladı bu futbolcu ayak içiyle topu menemen filelerine gönderdi 2-2.

82. Dakikada sag kanattan ceza sahasına girmeden şık bir vuruşla topu adanaspor filelerine gönderen Samet Ali skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sag kanattan Mustafa Çeçenoğlunun ortasında ceza sahası içinde topa düzgün vuran Rıdvan Koçak, maçın skorunu belirledi; 4-2. Bu gol sonunda Rıdvan Koçak, gol sevincini topu formasının altına koyarak hamile olan eşine armağan etti.

Stad: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Güzenge, Cemal Bingül, Kemal Mavi

Ekol Göz Menemenspor: Amir Güren, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Ercan Coşkun, Selim Aydemir (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Özkan Yıldırım (Dk. 60 Murat Erdemir), Cem Çelik (Dk. 83 Akanbi), Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Harun Kavaklıdere), Murat Elkatmış (Dk. 83 Mehmet Boztepe), Samed Ali Kaya

Adanaspor: Karacic, Savaş Polat (Dk. 85 Mustafa Gökay Eğer), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 85 İbrahim Aksu), Eren Keleş (Dk. 62 Ahmet Dereli), Celil Yüksel, Bagayoko (Dk. 67 Enes Yasin Akyol), Umut Sözen, Mbilla

Goller: Dk. 23 Selim Aydemir, Dk. 44 (Penaltıdan) ve 86 Samed Ali Kaya, Dk. 90 1 Rıdvan Koçak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 29 Roni, Dk. 66 Mbilla (Adanaspor) Kırmızı kart: Dk. 64 Canberk Dilaver (Adanaspor)