Menemenspor çıkışa geçti

TFF 1'inci Lig'de Menemenspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Ankaraspor'la oynadığı erteleme maçında aldı: 2-1

Ümraniyespor'u deplasmanda yenerek düşme hattından çıkan Menemenspor, Ankara temsilcisi karşısında bu sezon ilk kez art arda ikinci galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Kamara ve 88'inci dakikada penaltıdan Tidjani attı. Konuk ekibe 71'inci dakikada Erdem'in golü puan için yetmedi. Ankara temsilcisi 90+7'nci dakikada Stanojevic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Menemenspor 10 maçta 12 puana ulaşırken, Ankaraspor 8 puanda kaldı. 31 Ekim'de oynanması gereken mücadele, karşılaşmadan 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Samet Çavuş (xx), Mehmet Akıncık (xx)

MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xxx) (Dk. 88 Yusuf), Furkan (xx), Ömer (xx), Emre (xx), Berkan İbrahim (x) (Dk. 76 Bekir Can xx) (Dk. 90 Domgjonas), Taşkın (xxx), Tidjani (xxx), Sikiru (xx), Tayfun (xxx), Kamara (xxx)

ANKARASPOR: Emre (x) - Ali (x), Levent (xx), Thales (x), Mahmut (x) (Dk. 46 Furkan x), Emre Can (x) (Dk. 46 Barış xx), Stanojevic (xx), Ayuk (xx) (Dk. 90+2 Mbilla), Beykan (xx), Engin (x) (Dk. 61 Erdem xxx), Umar (xx)

GOLLER: Dk. 21 Kamara, Dk. 88 (Pen.) Tidjani (Menemenspor) - Dk. 71 Erdem (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Umar, Stanojevic, Erdem, Beykan (Ankaraspor) - Kamara, Ömer, Taşkın (Menemenspor)

KIRMIZI KART: DK. 90+7 Stanojevic (Ankaraspor)



17'nci dakikada soldan Ankaraspor ceza sahasına giren Kamara yerden kesti, kale önündeki Mahmut'un ters vuruşunda direkten dönen topu Berkan kafayla tamamladı. Savunmada Thales meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

21'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Ceza sahasının solunda iki rakibinin arasından sıyrılarak kaleci Emre'yle karşı karşıya kalan Kamara, düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-0.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

56'ncı dakikada gelişen Menemenspor atağında Tayfun ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top auta çıktı.

58'inci dakikada ev sahibinden Kamara bir anda kaleci Emre'yle karşı karşıya kaldı. Emre kalesinden çıkıp topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

62'nci dakikada Menemenli Tayfun'un ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Emre kornere çeldi.

69'uncu dakikada konuk ekip atağında ceza sahasında gelişen karambolde Levent'in kafa şutunu kaleci Selmani kornere çeldi.

71'inci dakikada skor eşitlendi. Beykan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Erdem kafayla ağlara yolladı: 1-1.

86'ncı dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Tayfun'un defansın arkasına aşırttığı topla Rıdvan bir anda kaleci Emre'yle karşı karşıya kaldı. Kalesinden çıkan Emre, Rıdvan'a sert girince Hakem Bülent Birincioğlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 88'inci dakikada Tidjani gole çevirdi: 2-1.

90+7'nci dakikada Ankaraspor'dan Stahojevic rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç 2-1 bitti.