Menemenspor'da kaptan başarıya inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un takım kaptanı Taşkın Çalış, bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Menemenspor'da kaptan başarıya inanıyor
03 Mayıs 2020 Pazar 09:33

Kulübün tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Taşkın, "Yeni bir takım olmamıza rağmen kısa sürede gücümüzü ve potansiyelimizi gösterdik. Bir ara Süper Lig potasına dahi girmiştik. Şu an Play-Off'u kovalıyoruz. Koronavirüs salgını sonrası lig yeniden başladığında ilk 6 için mücadelemize devam edeceğiz" dye konuştu. Menemenspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncu 1. Lig'de 23 maça çıkıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.

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